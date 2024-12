Tuuli Mathisen: räägin oma isikliku loo, sest nartsissistid võivad teha teistele tõsiselt viga

NÜÜD TEAB: Kuidas nartsissisti ära tunda? See on üllatavalt lihtne. Tunned end just temaga – aga mitte teiste inimestega – suheldes pidevalt väärtusetuna ja segaduses olevana. Tuuli teab seda nüüd. Kahjuks läbi mitme valusa kogemuse.

FOTO: Jaanus Lensment | Delfi Meedia