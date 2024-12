Ma ei kasvanud üles nii, et minust peab saama näitleja või minust oleks näitlejat toodetud. Kasvasin küll teatris üles, käisin väiksena isa töö juures, vanaema-vanaisa töötasid Nukuteatris, nii et minu tavakeskkond oli teater. Minu ümbrus oli selline, et paratamatult valisin ka ise elus loomingulise suuna.