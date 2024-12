Eestil on 28 riigifirmat, aga tulu teenib riigile neist vaid 5. Mis toimub?

PLAANIGA MEES: Andrus Durejko juhitud Eesti Energialt praegu dividende ei oodata. Firmal on raske majandusseis, aga Durejkol on plaan.

„Üheks keskkonnariski võtmise põhjuseks võib olla omaniku ootus dividenditootlusele,“ seisab Eesti Energia erikontrolli raportis. Sealt sai avalikkus esimest korda teada, et riiklik energiahiid on süstemaatiliselt vassinud heitmeandmetega. Ja põhjus võib dokumendi järgi olla selles, et omanik tahtis teenida – maksku mis maksab.