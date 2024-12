MIDA KINOS VAADATA | Populaarseim film on „Vaiana 2“

Esikolmikusse jõuab 2,7 punktiga ka Miia Tervo „Rakett“. Kaheksakümnendate tragikomöödia on valiminud Eesti-Soome koostöös. Veel on kinodes Élise Girardi leinadraama „Sidonie Jaapanis“, mille peaosades astuvad üles Isabelle Huppert ja August Diehl, „Vaiana 2“ ning Bruno Dumonti seiklusulmekas „Impeerium“. David G. Derrick Jr. „Vaiana 2“ on ka filmilevi esimene.