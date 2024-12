POLIITIKARADAR | Haridusleppega on seis halvem, kui paista on lastud

Poliitikud püüavad veel kibekiirelt enne pühadeaega ära koputada hulga olulisi eelnõusid, eekõige maksutõusud ja riigieelarve. Aga mitu pikka protsessi on jõudnud kulminatsiooni, kust on nüüd küsimus, kuidas nendega edasi minna. Hariduslepe jätab kohalikke omavalitsusi külmaks, kliimaseaduse eelnõu osas pole isegi koalitsiooni sees ühist arusaama, kas see on hea asi.