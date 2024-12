Sõjaeelses Eestis alkoholitarvitamise vähendamisega suurt ei tegeldud, iga viinapudeli hinnast läks kümnendik relvastusele

Juba 90 aastat tagasi kirjutas Päevaleht, et ilma viinata on Eesti riigi rahandusel raske toime tulla. „Niisugune inimene, kes oskab pidada lugu „kibedast“, täidab riigi vastu oma kodanikukohuse palju kindlamalt kui limonaadilimpsija. Piiritusemonopol annab oma viiendiku kogu riigi sissetulekutest, kõikidest maksudest ja ettevõtetest, mis riigil on olemas.“ Sarnasel seisukohal on ka tänane rahandusminister Jürgen Ligi, kelle arvates on alkoholiaktsiis õilis maks, sest piirab tarbimist ja toob ühtlasi lisaraha.