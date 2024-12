Andrei Hvostov: osal Venemaa külarahvast pole kunagi nii palju raha olnud kui praegu

Venemaa majandus on ümber orienteerinud sõjale. See tähendab, et kõik sõjanduse või sõjaväe teenindamisega seotud sektorid suplevad rublades. Seejuures pole suurt mõju tõigal, et rubla kurss dollari vastu viimastel nädalatel kukkunud on. „Teatud elanikkonna kihid pole mitte kunagi nii palju raha saanud, nad on rahul sellega; nad on õnnelikud ja neile sobib sõda. Neile meeldib see sõda. Selle peale režiim üldiselt oma panuse teebki,“ märgib Hvostov.