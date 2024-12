Iluduskuningannad ja „Putini koka“ õpipoiss: kes on diktaator Lukašenkat ümbritsevad nähtamatud teenijad

Aljaksandr Lukašenka on Valgevenet valitsenud 30 aastat ja kavatseb 2025. aastal seitsmendaks ametiajaks „tagasi valitud“ saada. Kuid mida valijad tegelikult „rahvusjuhi“ kohta teavad, peale selle, mida edastavad pressiteenistus ja propaganda? Kuidas on korraldatud tema igapäevaelu? Kes on need inimesed, kes aitavad „rahvajuhti“ tema argitoimetustes? Mida ta sööb ja kes valmistab talle toitu? Need küsimused on jäänud kolm aastakümmet vastuseta.