ARVUSTUS | „Mootorsaed laulsid“ rabab siiruse ja jaburusega ka paljunäinud vaatajaid

„Mootorsaagide“ seansi alguses julgustas režissöör-stsenarist Sander Maran kaasa elama ja väga hea, et ta seda tegi, sest mõnede linateoste vaatamise ajal on võimatu vaikselt olla. See lõi ainulaadse atmosfääri, mida koges ka HÕFFi publik ning mis näiteks USAs on päris tavaline, eriti žanrifilmide festivalidel. Nagu vaataks mingit jaburat komöödiat sõbra elutoas, kus võib kõike vabalt kommenteerida, kõva häälega naerda ja huilata. Ja seda selle filmi ajal saab, nii et vähe pole.