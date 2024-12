Kindral Heremi uus elu: mul pole olnud eriti päevi, kus lihtsalt molutaks

Ei, mitte omandi mõttes. See on Heremi kodumets, kus ta teab iga viimast kui puud. Siin on ta üles kasvanud ja siin ta nüüd noore pensionärina elabki. Herem võtab meid auto peale ja teeb meile Järvakandi ja lähiümbruse ekskursiooni. Näitab kodumetsa, Rail Balticu ökodukti, räägib ajaloost. Viib meid terviseradadele, kuhu Herem ja end Wellodeks kutsuv sõpruskond on ehitanud katusealused, jalgpalliväljaku, peldiku ja 1,5-kilomeetrise valgustatud jooksuraja.