Lapseootuse asemel karm diagnoos. Maovähi viimane staadium selgus kõige ootamatumal hetkel

Kingitud Elu on eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mille missioon on aidata vähihaigeid. Abivajajaid toetatakse eelkõige rahaliselt, kuid pakutakse ka emotsionaalset tuge. Annetuste eest soetatakse hädavajalikke elupäästvaid uusi ravimeid, mida tervisekassa parasjagu ei kompenseeri, kinkides haigetele seeläbi lootuse, võimaluse kauem elada või koguni täielikult terveneda. Vähiravifond on kümne aasta jooksul kogutud annetustest toetanud üle 2700 abivajajat vanuses 6–91.