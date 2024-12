Kui pere pühadeplaanid peab tegema kohtunik: „Range kord säästab lapsi uute konfliktide pealtnägemisest“

JÕULUHOMMIKUL MINEK MINUTI PEALT: Kui vanemate suhted on korrast ära, tuleb appi kohtunik, kellelt nõutakse ülidetailset lahendit. Nii peavadki väiksed lapsed isa juurest minuti pealt ema juurde minema. Muidu on oht, et ema kaebab kohtule.

FOTO: iofoto | Shutterstock