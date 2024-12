„Death of Music“ on Mart Avi jaoks kolmas kord Areen aastatabel võita. Varem on ta valitud esimeseks albumitega „Humanista“ (2015) ja „Vega Never Sets“ (2020). Raul Saaremets ehk Ajukaja külastab esikohta teist korda – tema eelmine võit jääb aastasse 2009, kui aasta parimaks valiti tema bändi Röövel Ööbiku album „Ringrada“. Ja ka Röövel Ööbiku tänavuaastane album pole esikohast kaugel – nende plaadi „Transent“ leiate neljandalt kohalt. Ehk siis on esmakordne, et esiviisikus on üks autor kahe eri plaadiga.