EKSPRESSI PODCAST | Eesti maffia on muutumas projektipõhiseks

Mis saab Eesti allilmast edasi nüüd, kui üks liidritest on vahi all ja teine trellide taga? Missugune on maffia uus põlvkond?

Matthiase sõnul on Eesti allilm muutumas projektipõhiseks. „Kellelgi on vaja tarnida või smugeldada narkootikume punktist A punkti B ja siis otsitakse tiim, kes seda teha aitaks. Hierarhilisus ja intriigid on Eesti allilmast välja visisenud. Projektipõhisus on uus märksõna. Ei usu, et uusi grupeeringuid meeletult peale tulema hakkaks, kuigi ega loodus tühja kohta ei salli.“