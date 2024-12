„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Ameerikas õppiv Karl Vilhelm Valter: pärast valimisi ütles kursavend, et see pole uhke päev olla ameeriklane

Kuid Valter tõdeb, et ei lõpetanud gümnaasiumi kiiduväärt tulemustega.

Hinded on tema sõnul kõigest üks näitaja paljudest ja ainult need tulevikku ei määra. „Võid ju olla kiituskirjaga kuldmedalist, aga kui läheb mingiks argumenteerimiseks näiteks füüsikas või matemaatikas, siis viieline hinneteleht ei tähenda, et sa oled ka süsteemselt aru saanud teemast.“

Praegu õpib Valter USAs Bostoni ülikoolis materjaliteaduse ja materjali inseneeria magistriõppes. Seal juhtus esimest korda, et ta polnud auditooriumis ainuke vend, kes professoriga diskuteeris ja küsimusi küsis. Eestis on tema sõnul tüüpiline vaikus - keegi ei julge professorile otsagi vaadata. „Ma vihkan seda vaikust ja tihti vastan lihtsalt selleks, et piinlikku hetke vältida.“

Bakalaureusekraadi sai Valter Tartu Ülikoolis informaatika erialal. Ta teeb kaasa ka bändis Arg Part, mis koosneb füüsikutest-matemaatikutest.

Fassaad või päris elu?

Enda nõrkuseks peab ta seda, et ei suuda paigal püsida. Samas on see ühtlasi ka tema tugevus - ta jõuab ja teeb palju. „Vajan vaheldust ja uusi väljakutseid,“ ütleb ta.

Aga mis saab siis, kui hommikul tõusta ei jaksa? „Fake it till you make it!“ naerab Valter. „Alustad võltsnaeratusega ja lõpuks hakkad päriselt naeratama. Meie psühholoogia lihtsalt töötab kuidagi nii.“

Valter on ka läbipõlemise piiri ära kombanud. „Tegin 12-14tunniseid tööpäevi järjest, oli talv, kõige pimedam aeg. Sain aru, et niimoodi rohkem teha ei saa, lõpuks läheb eluisu ära, sest oled ribadeks tõmmatud,“ kirjeldab ta.

Samas ei kahetse Valter, et oma võimete piiri ära katsus. Nüüd ta teab, millal pidurit tõmmata.

Poliitika Eestis ja USAs

USAs õppides püüab Valter end kursis hoida Eesti eluga, ta on väga uhke, et Eesti endine peaminister Kaja Kallas kinnitati Euroopa Komisjoni asepresidendiks. „Kaja Kallast teatakse ka Ameerikas.“