Anvar Samost ja ERR. „Kui ei meeldi, kandideerige juhatusse ja laske lahti“

Kui Ekspress 2023. aasta kevadel kirjutab, et ERRi nõukogu on arutanud Reformierakonna esindaja Valdo Randpere ettepanekul „Samosti personaalküsimust“, on see vaid jäämäe tipp. Seda on arutatud märksa rohkem kui vaid ühel korral. Samostist ja tema väidetavast mõjuvõimust liigub ERRi maja peal kõiksugu kõlakaid, kuid teda ka kiidetakse taevani. Vastuoluline kuju.