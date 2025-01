Kitšinoodid ja tonaalne segadus võivad vaatajal alguses juhtme korralikult kokku ajada: mis värk on, kas see sari ei pidanud mitte absoluutsetelt tipptegijatelt pärinema? Pärineb küll ja sellisel määral, et ainuüksi projektiga seotud nimed muudavad selle sarja- ja filmifännile vaat et kohustuslikuks vaatmiseks. Säärast raskekahurväge on isegi televisiooni uuel kõrgajal jõudnud mõne sarja juurde õige vähe.