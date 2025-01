ARVUSTUS | Keda huvitavad naised?

Pea kolmetunnise tüki esimeses vaatuses räägitakse emadest ja isadest, karmist lapsepõlvest ning puudutatakse abordi ja enesetapu teemasid. Teine vaatus on veelgi värvikam: kasutusele tulevad uued meediumid ja võrreldes esimese osaga liiguvad näitlejad laval enam ringi. Tasapinnalise lava keskel on kõrgendikuna pöördlava, mille taustal, justkui peegeldusena kõige kohal, kõigub suur ümmargune projitseeritud visuaal. Lisaks on lavale eksinud ka paar pöörlevat taburetti ja looper, mida kasutatakse spontaanseks helimänguks. Ühed naeravad, teised haigutavad ja mina üritan võimalikult vähe niheleda.