ARVUSTUS | Ära kunagi ühtegi kokka välja vihasta

Loo keskmes on immigrandist kokk – immigrandid on nad igas riigis – Pedro (Raúl Briones), kes töötab Manhattani hiigelrestoranis The Grill. Elurütm on võrdlemisi rõõmutu ning lootust paremale homsele pole. All keldris, viisaka maailma eest peidus, rügavad vaesed dokumentideta latiinod, mustanahalised ja teised tõrjutud, et valmistada lollidele turistidele mõttetut sööki. Nende seas on mitu meeldejäävat karakterit, näiteks magusakokk Nonz (Motell Foster), pingul närvidega grillkokk Max (Spenser Granese) või tüüpiline hirmu külvav omanik Rashid (Oded Fehr).