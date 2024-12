Viktoria unistas siledast kõhust 17 aastat, kuni lõpuks selle jõuludeks sai

Ta meenutab, et kartis ikka väga-väga. „Kui arst mu kõhule sisselõigete kohti joonistama hakkas, siis mõtlesin, et mida ma teen! Pakin oma seitse asja kokku ja lähen parem koju tagasi, aga siis viskasin pilgu veel kord peeglisse ja otsustasin jääda. Tänu jumalale, sest imetlen oma uut kõhtu iga päev ja olen selle võimaluse eest ülitänulik.“

Viktoria ei tee siiski saladust, et ärkamine oli valulik ja operatsioon raske. Talle on küll varem tehtud kuus erineva raskusastmega operatsiooni, kuid kõhuplastika oli kahtlemata kõige raskem. „Silmi avades mõtlesin, kes see masohhist on, kes endale seda vabatahtlikult teha laseb. Sain kolmel korral valuvaigisteid ja vappusin külmavärinate käes, mitme teki ja hommikumantli all."