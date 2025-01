Mis toimub partei KOOS kinnises Telegrami-rühmas, kuhu on peaaegu võimatu pääseda. Aivo Peterson on rühmast kustutatud

KOOSi Telegrami-rühm on rangelt kontrollitud ruum, kuhu uutel tulijatel on peaaegu võimatu pääseda. Kuigi KOOSi partei veebilehel püsib endiselt link vestlusrühmaga liitumiseks, on see aegunud ega toimi tegeliku sissepääsupunktina. Inimestel, kes pole enne 2023. aasta kevadet rühmaga liitunud, on sinna pääsemiseks vähe võimalusi.