Kaval lüke. Putini võtmeoligarhid saavad ELiga kauplemisest üüratut kasu

The Insideri uurimine paljastas, et isegi sanktsioonide all olevad isikud teenivad ELi riikidega sõlmitud tehingutest miljardeid dollareid. Nad kasutavad ära seaduselünka, mis võimaldab ettevõtetel ELi turgudel vabalt tegutseda seni, kuni sanktsioneeritud isikutele kuulub alla 50% ettevõtte aktsiatest. See võimaldab mõnedel kõige vastuolulisematel oligarhidel, sealhulgas Gennadi Timtšenkol, Ališer Usmanovil ja Oleg Deripaskal lõigata Euroopaga kauplemisest tohutut kasu.