SÕJAPÄEVIK (1045. päev) | Vene gaas ei pääse torudest juba kolm päeva Euroopasse. Mis nüüd saab? Mitte midagi

TAHAN OMA RAHA TAGASI! Slovakkia peaminister Robert Fico on lubanud Ukrainale paketti karistusmeetmeid selle eest, et nad enam Vene gaasi läbi ei lase. Slovakkiale tuleb transiidiraha kaotus kuidagi kompenseerida, leiab Fico.

FOTO: Darko Vojinovic | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved