SA Kadunud juht Aare Rüütel: meil pole kunagi nii palju otsinguid olnud kui eelmisel aastal

„Kui me otsime pikalt kadunud inimest, siis on alati variant, et ta ei ole mitte maa peal, vaid all. See võtab aega. Vanemate lahendamata juhtumite puhul ma ei kujuta, kuidas seda päris vabatahtlikult teha,“ tunnistas SA Kadunud tegevjuht. Tema sõnul võiks Eestis olla Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) all eraldi üksus, mis selliste juhtumitega tegeleb.

Samas on Eestis olukord hetkel hoopis selline, et tõenäoliselt peab PPA üha rohkem toetuma kadunud inimeste otsimisel just vabatahtlikele. Seda seetõttu, et PPA enda ressurss on õhukeseks kärbitud.

Mullu viis SA Kadunud Eestis läbi 238 otsingut. Nendest 60 keskendusid just kaua aega kadunud inimeste otsimisele. „Õnneks saavutame tulemusi. Meie jaoks on see suur number,“ tunnistas Rüütel, kelle sõnul oli eelmine aasta SA Kadunud jaoks erakordselt töökas.

Kuula pikemalt Ekspressi podcast’ist.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada