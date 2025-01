SÕJAPÄEVIK (1049. päev) | Vene televisioonis kuulutati Estlink 2 lõhkumine „sõjaliseks aktsiooniks“

AJALOOLINE MISSIOON: Ukraina väidab, et üks nende piloot lasi ühe lennuga alla kuus Vene tiibraketti.

Ukrainas ja Venemaal Kurski oblastis käivad intensiivsed lahingud ning mõlemad pooled teatavad eri paigus edusammudest. Venelased väidavad, et on võtnud enda kontrolli alla rindelinna Kurahhove, mille nimel on Donetski oblastis juba kuid võideldud. Ukraina ei ole aga linna kaotust tunnistanud.