Nicole Kidmaniga „Kullake„ on lugu tippjuhist, kes tahaks, et keegi ta nurka paneks

Nicole Kidman kehastab Romyt, kelle elu on laitmatult paigas. Tal on Yale’i ülikoolist cum laude diplom, ta juhib edukat robootikaettevõtet, kasvatab maineka lavastaja Jacobiga (Antonio Banderas) kahte tütart ja suudab isegi intervjuuks ettevalmistusi tehes poetada laste koolikottidesse käsitsi kirjutatud armsaid kirjakesi. Otse loomulikult on tal stiilne linnakodu täis popkunsti pärleid ja rongisõidu kaugusel asuv kolmekorruseline häärber nädalavahetuste veetmiseks.