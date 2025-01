POLIITIKARADAR | Eesti 200 kui viitsütikuga pomm koalitsioonis

Head alanud valimiste aastat! Kohalike volikogude valimisteni on jäänud juba vähem kui aasta ning nüüd kui pühad on läbi, võib oodata, et erakonnad hakkavad vaikselt kampaaniateks valmistuma. Mõnedes teemades kampaania muidugi juba käib, õigemini tegeletakse teemadega, mille tulemused peaksid 19. oktoobril parteidele dividendid välja maksma. Koalitsioonile saavad järgmised kümme kuud olema keerulised - kõik vanast aastast kaasa lohisenud probleemid on alles, nüüd lisanduvad veel uued.