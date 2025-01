EKSPRESSI PODCAST | Tanker rikkus jõulud. Soome sai ohu peatada, aga Eestil oleks raskem

Ning Eesti ja Soome vahel keset merd on pisike koridor „eikellegimerd“, kust igaüks saab läbi sõita. Rannikuvetes on riikidel ühed õigused, rahvusvahelises vees aga hoopis piiratumad.

Liiatigi on Eesti ja Soome seadused erinevad ning Eesti õiguses on vajakajäämised, mille tõttu ei pruugiks meie saada praegu reageerida sama otsustavalt kui põhjanaabrid, kes laeva rajalt maha võtsid.

Pole kahtlustki, et rünnak kaablite pihta oli hübriidsõja akt. Ning Venemaa huvides on seegi, et tõmmata Eestit-Soomet ka juriidilisse lõksu.