Eesti noore produtsendi osalusel valminud looga plaat tõusis USA albumite edetabelis esimeseks

Areenile teadaolevalt on see esimest korda, kui mõne Eesti muusiku või muusikalooja kaasautorlusega album on maailma tähtsaimas albumite paremusjärjestuses Billboard 200 esikohale tõusnud. Räppar Lil Babyle on 10. jaanuaril ilmunud album toonud juba korra, kui tema plaat Ühendriikides esikohale jõudnud. Lil Baby värskel kauamängival teevad teiste hulgas veel kaasa tuntud räpparid Travis Scott, Future, 21 Savage, Young Thug ja Rod Wave.