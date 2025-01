Esimene eestikeelne raamat põletati avalikult turuplatsil ära

8. novembril 1525 kirjutas Lübecki toomdekaan Johannes Brandes oma päevaraamatusse, et „raad on pannud aresti alla vaadi, mis oli täis luterlikke raamatuid, samuti liivimaa-, läti- ja eestikeelseid missaraamatuid, et [neid] ei saaks viia laevale, et [nad] ei nakataks ristiusus veel harimata rahvast“. Kuna ilmselt Liivimaalt pärit kaupmees, kes kavatses raamatud Riiga toimetada, püüdis rae keeldu eirata, siis vahistati ta ja pisteti raekartsa. Rae tahtmine oli need „halvad“ raamatud Lübecki turuplatsil avalikult ära põletada.