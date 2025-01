Andrei Hvostov: genotsiid või midagi muud? Ukrainlased ja poolakad on valmis lahendama teise maailmasõja aegset veresauna

See ei andnud luba Ukraina veokitel minna kaugemale läände üle Poola-Saksa või Poola-Tšehhi piiri. Aga just seda ukrainlased tegema hakkasidki, tõrjudes turult kohalikud transpordifirmad, kelle töökulud olid ELis kehtivate tööreeglite ja palgataseme tõttu Ukraina rekajuhtidest tunduvalt kõrgemad. Arusaadav, et see põhjustas ELi idapoolsete rajamaade raevupuhangu. Protestiga ühinesid rekajuhtide ametiliidud Tšehhist, Ungarist, Slovakkiast ja Leedust.