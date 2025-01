Asi pole selles, et punkarid tänapäeval oskavad sageli mängida, nii et tapab. Vaadake mõne uuekooli punkbändi trummarit näiteks. Selle kõrval on pop-põks naljategemine – niivõrd kui poppi muidugi enam päristrummidega tehakse, cool’im pop käib ikka elektroonilise produktsiooniga.