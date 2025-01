Poplaulja Inga oma plaadiesitluskontserdist: järgmisel päeval oli mul tunne, justkui oleksin sünnitanud lapse

Kauamängivat esitles Inga võrdlemisi ebatavaliselt ja suurelt – kontsert-lavastusega ööklubis Hall. „See oli nii suur ettevõtmine, et pean jõudu koguma, et viitsiks seda uuesti teha,“ ütleb Inga. „Aga läks hästi. Ma pidin kontserdi ajal endale mitu korda meelde tuletama – vaatamata sellele, et olin ju umbes sajandat korda laval –, et see kõik ongi algusest peale minu enda muss. Mitu korda pidin meelde tulema, nii et see läks väga korda.“ Inga lisab: „Seda ma võin teile küll öelda, et järgmine päev ma mõtlesin, et justkui sünnitasin nüüd lapse ära. Hommikul oli kohe postpartum, et nüüd peab hakkama nii palju arveid maksma, aga siis mõtlesin: oota, nüüd ma võin küll ära surra või!? Et nüüd mul ei ole seda surmahirmu, et see vajalik nii-öelda titt, mis nii kaua pidi tulema, tuli ära ja ja nüüd on mul lihtsalt chill.“