ÄREV ÜHISKOND: Desünkroniseerimist vedav Hannes Kont on endas kindel. Aga ta mõistab, miks ühiskond laiemalt ei ole – ümber on palju ärevust, paljud inimesed on paljudel teemadel skeptilised.

FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia