EKSPRESSI PODCAST | Hirm käivitab. Kuidas tuuleparkide vastane liikumine üle Eesti levib

Ekspressi podcast’ is avavad Laine ja Ekspressi ajakirjanik Märt Belkin võrgustikke, kus tihti ebateadusele tuginev info levib. Juttu tuleb sellest, kuidas võitlusesse on haaratud kohalike elanike kõrval ka vandenõuteoreetikud, ebateaduse usku inimesed ning radikaalsemadki grupid.

Liikumine on mõnes Eesti paigas olnud juba edukas - ent moel, mis demokraatlikus ühiskonnas tekitab küsimusi. Näiteks on Põhja-Pärnumaa vallavanem avaldanud, et vallaametnikud on saanud nii verbaalseid rünnakuid kui reaalseid tapmisähvardusi.