Katariina Libe: mida hakata peale elamusega, mis pole midagi väärt?

Selge, et pahameelt said tunda vaid aktiivsed meediatarbijad, kelle jaoks on tavapärane otsida tõenduspõhist infot veebist ja vahel isegi teadustöid lugeda. On aga terve hulk inimesi, kes kurnava tööpäeva ja sellele lisanduva hoolduskoormuse kõrvalt ei jõua lakkamatult informatsiooni neelata ning kelle jaoks visuaalselt selge püramiid on täiesti omal kohal abimees. Ja lõppeks – keegi ei sunni ju seda tervisepüramiidi vaatama, iga täiskasvanu sööb ikka täpselt seda ja täpselt nii palju, kui tahab.