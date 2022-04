Pronksiöö telefonikõned: "Pärnu mnt-l pannakse maja põlema, politseid näha ei ole, tuhat inimest karjub tänaval"

22:03:18 Elab Tõnismäel pronkssõduri läheduses, viienda korruse aknast näeb, et keset Pärnu mnt on lõke tehtud, mingid niidid on juures. Teismelised märatsevad ja kogu liiklus on kinni pandud, üks politseiauto käis läbi. Lõke on otse kino Kosmose ees, lõkkesse pannakse järjest asju juurde, lõke läheb järjest suuremaks, tänav on paksult rahvast täis, kõik piirded on alla võetud, miks politsei ei reageeri üldse?!