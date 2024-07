EKSPRESSI ARHIIVIST | 2011 – aasta, mil algas Ewert & The Two Dragonsi menu

Miks just see plaat? Ewert and the Two Dragonsi eelmist plaati („The Hills Behind The Hills”) massid ei märganud. Kirglikumad fännid ostsid ja kiitsid.

Erki Pärnoja (kitarr ja laul): Selle plaadiga on huvitav lugu. Käid ringi ja kuuled ühelt ja teiselt inimeselt, et nad on plaadi soetanud. Ja kinnitavad, et meeldib väga. Tegelikult ega päris täpselt ei teagi, mis elu see plaat elab. Sellele, kuidas müüb, ju pidevalt ei mõtle. Meil on proovidega ja esinemiste ettevalmistamisega piisavalt palju tegemist. Vahel loed kusagilt, et plaat müüb vägevalt. Mis siis ikka – üllatud positiivselt?

Kristjan Kallas (löökriistad): Kui plaat kevadel ilmus, küsiti me käest – kui seda plaati müüakse tuhat eksemplari, kas olete rahul? Vastasime, et oleksime väga rahul. Nüüd on müünud kaugelt üle tuhande ja loomulikult oleme eriti rahul.

Aga Ewert & the Two Dragonsi menu tapab selle mõttekäigu. Bänd, kelle ridades pole isegi Kroonika kaanestaari mitte, ja tema läbini ingliskeelne ja ilmselge intellektuaalse kallakuga „Good Man Down” rokib täiega.

Kas ma eksin, kui ütlen, et keskmine eesti kuulaja, see, kelle maitset näikse peegeldavat plaadimüügi edetabel, ei armasta äärmusi? Ei usalda intelligentset kõnepruuki ega inglise keeles laulvat Eesti muusikut. Üldiselt vist mitte.

Ewert & the Two Dragonsi plaat „Good Man Down” on suutnud avada siinse kuulaja maitsemeeled ja kuulmisaugud, mis seni olid muust prügist ummistatud. Kuidas muidu seletada asjaolu, et mainitud plaat püsib 19. nädalat Eesti plaadimüügiedetabelis tipus, ülevalpool ladygagasid, Mati Nuudet, Getter Jaanit ja „Elmari tantsuõhtu” sarja.

Erki (tundub, et küsimuse säärane püstitus üllatab pisut – RR): Ma arvan, et ses osas pole mingit kalkuleerimist. See bänd on koht, kus me neljakesi kohtume. See kõlab just nii, nagu meie neljakesi saame kõlada.

Meenub, et kui noor ja suhteliselt tundmatu Ewert Sundja võitis aastaid tagasi lauluvõistluse „Kaks takti ette”, ütles ta kuidagi väga enesekindlalt – iga noor laulja võiks aru saada, miks ta midagi teeb ja millest laulab. Ta näitas ennast (kahe kitarrimängu imiteerinud miniseelikus näitsiku saatel) viivuks 2004. aasta Eurovisioni lauluvõistluse Eesti eelvoorus Vaiko Epliku (tegelikult suurepärase) laulu „Dance” esitajana. Aga publik valis võitjaks võrukeelse folkpopiloo „Tii”. Ewert kadus seejärel taas kuulmisulatusest. Et tulla välja koosseisuga Thief, mis ei kõlanud ju üldsegi halvasti, kuid masside lemmikuks ei kujunenud. Tundus, et iseteadlik mees jalutas Eesti inimese maitsest mitu sammu eespool.

Ewert Sundja (laul, klahvpillid ning muud instrumendid): Usun, et siin võib olla mõlemat. Pärast esimest plaati tekkisid kuulajad, kes midagi sellist, mida me teeme, tahtsid ja otsisid. Kontsertidel said aimu, mida me uuelt plaadilt oodata. Visioon oli teise plaadi lugude kirjutamise-salvestamise ajal märkimisväärselt paremini paigas. Esimene plaat oli pigem eksperimenteerimine.

Erki: Loominguliselt? Ei millestki! See on ikka pigem suur võit.

Ewert: No kui me näiteks oleme nädal aega Saksamaal, siis ei saa ma olla koos oma perega. Eks me kõik pea millestki sellisest loobuma.

Ewert & the Two Dragonsil on lähemal ajal tulemas hulk kontserte välislavadel: kolm esinemist Soomes (mis lehe ilmumise ajaks möödas), 7. ja 8. septembril esinevad „draakonid” Berliinis mainekal festivalil Popkomm. 1. oktoobril astuvad nad üles Austrias showcase-festivalil Waves Vienna. Oktoobri algusse on planeeritud veel kontserdid Saksamaal. Novembri alguses on kontserdid Skandinaavias. Kõigele lisaks avaldab Ewert & the Two Dragonsi albumi Rootsis indie-leibel Adore Music jne.

Erki: Kas just päris nii. Aga, selge see, loominguliselt on kogu fookus bändil.

Erki: Mänedžer loob meile tingimused, et me saaksime tegelda muusikaga, ega peaks tegelema…

Erki (tundub, et nüüd juba pisut solvunult – RR): Ei, see ei pea absoluutselt paika.

On arvatud, et teie bänd on selline, kus mänedžer on sel või teisel moel loomingusse kaasatud. Tunnetate, kui nii võib öelda, turgu ja kuulaja soove.

Erki: Ei mingeid mööndusi. Mängime sama moodi kõikjal, nii hästi kui oskame.

Pean vist selgitama, miks ma nii küsisin. Sest näiteks Coldplay (ma ei tea miks mulle just see bänd meenub), kelle esimene plaat „Parachutes” oli omal moel võluv, on nüüd suur ja isikupäratu. 1980ndate U2 paitas mu kõrva, aga nüüd enam ammugi mitte. On mingid meeldivad muusikalised detailid, vidinad, surinad – nimetame seda siis isikupäraks –, millest paljud mu lemmikud kuulsaks saades on loobunud. Suurte akordide ja suurte sõnumite kasuks.

Kas te ei karda, et mida menukamaks saate, seda suurema tõenäosusega kaovad teie muusikast need armsad isikupärased detailid?

Erki: Ma arvan, et oleme ise nii suured detailifriigid. Ei usu, et neist loobuksime.

Mõne Eesti muusikaarvustaja arvates olete liiga korralikud. Ei ole te lugudes protesti ega maailmavaluga täidetud tähtsat sõnumit. Äkki peaks olema, kui tahad maailma vallutada.

Erki (ta hääles kostab mõningast nõutust, mis vaikselt ägeduseks kasvab – RR): Vahel ma mõtlen, et mida meilt tahetakse, kui öeldakse – nad on küll väga head, aga nad võiksid olla teisiti. Ma tõesti ei saa aru, mida meist tahetakse. Oleme, nagu me oleme. Ausad. Eelmise plaadi kohta öeldi, et kõlas jube hästi, aga no Otsa-koolis õppinud mehed… No mis sa selle peale oskad öelda. Siin me oleme ja nii me mängime!

Ewert: Ja tegelikult ma arvan, et meil on oma suur sõnum öelda.

Nimelt siis milline?

Ewert: See on muusikaline sõnum. Kui ma muusikaga puudutan inimest, siis sellest suuremat sõnumit pole.

Tead sa, kes need on, keda on te bändi sõnum puudutanud? Kes on need tuhanded plaadiostjad ja kontsertidel käijad? Kes on te kuulajad, kui lihtsalt küsida.

Ewert: Üllataval kombel on nende hulgas täiesti seinast seina publikut.

Facebookis draakoneid laikinute statistika on järgmine: 70 protsenti on naised! Neist omakorda 32 protsenti on vanuses 18–24, 23 protsenti vanuses 25–34. Seega, suure tõenäosusega on bändi publikuks naised vanuses 18–34.