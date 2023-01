EKSPRESSI ARHIIVIST | Jaak Mosin: "Vähe sai tapetud!"

Tenerife saare lõunatipus, ühe väikelinna päiksest kõrbenud parkimisplatsil, seisab juba mõnda aega suur tünn. “El Baril Grande” on kirjutatud selle linnapoolsemale küljele, teist poolt kaunistab lisaks Kanaaride valge-sini-oranžile trikoloorile aga ka Eesti lipp.

Lähemalt vaadates näib, justkui elaks tünnis keegi – paar kasti on sätitud nii, et tulija saaks ava kaudu tünni sisse pugeda, nende alla on aga varjatud plätud, hari tolmu pühkimiseks ja mõned pooltäis plastmasskanistrid kollaka joogiveega.