Käbid ja kännud: Mart ja Ingo

Ingo: Nõus. Lõpu poole hakkas kiire visuaalne rütm küll korduma või tuli minul sellele koos muusikaga vastuvõtupiir ette. Üldiselt jättis visuaalne külg suurema mulje kui muusika, sest ma ei saa midagi teha, aga see muusika on minust kaks põlvkonda noorematele.

Mart: See sõu oli nagu kahetunnine ilutulestik. Publikust sõideti heas mõttes üle. Gaas oli põhjas. Ilmselt kõige kihvtim muusikasse tehtud valgus, mida olen üldse näinud. Terve kuu norm visuaalset tulevärki on nüüd käes.

Mind segab isegi see, kui publik istub kahel pool lava ja ma pean end pingutama, et jälgida näitlejaid, sest vastasistujad röövivad suure osa tähelepanust. Aga täna jäid muusikud muidugi viisakalt lavale.

Mõtlen, et see ongi ju lahe, kui rokk-kontsert tekitab sedavõrd tugeva füüsilise reaktsiooni, et kõrvus vilistab.

Mart: Kogu elu on tervisele kahjulik! Mu meelest on see kõrvatropitamine ülereageerimine, samasugune trend nagu näiteks vee joomine. Veel hiljuti ei kaanitud nii pööraselt palju vett, nagu me täna teeme! Aga ometi olid inimesed elus ja õnnelikud.

Mart: Soomes ja eriti Rootsis kontsertidel käies olen tähele pannud, et kõrvatroppide kasutamine on väga levinud. Isegi nii leebe bändi nagu Coldplay Stockholmi kontserdi ajal oli 80 protsenti publikust troppidega.

Mart: Ka heliloojast vanaisale mängisin teismelisena toonast edetabelimuusikat, et teda valgustada. Siiani on meeles, et lasin kassetilt ette Annie Lennoxi ja East 17. Reaktsioon oli mõistev ja sõbralik. Aga mida, huvitav, tema oleks Muse’i kontserdist arvanud?

Mart: Näe, ikkagi on mööda külgi maha jooksnud! Sulle meeldis seal kasutatud karjuv sämpel. Üldse, räpp ja Michael Jackson avaldasid sulle muljet. Just rütmide tõttu!

Ingo: Eks rütmivaheldustega mängimine ole teatris nagu ka muusikas ja kirjanduses põhiline energiaallikas. Sama ka arhitektuuris. Kui sina räägid vastu lauda rütmilöömisest, siis pean meenutama, et sina tutvustasid mulle järjekindlalt uusi ansambleid ja lugusid. Lausa nõudsid, et ma pean istuma ja kuulama. Mööda külgi maha see haridus ei jooksnud.

Mart: Mulle on jäänud mulje, et oma lavastustes kasutad sa väga teadlikult rütmistamist. Sulle meeldib rütmiga mängida. Meenub ka see, kuidas lapsepõlves õpetasid sihikindlalt mind vastu lauda rütmi taguma.

Mart: Nagu orjade laev... Samas, kujutan ette, et see nõudis rohkem kreatiivsust kui täna, mil kõik on olemas ja sõu kvaliteet sõltub raha hulgast. Televisioonis vähemalt on raha ja sära otseselt seotud. Suurte telessõude üks krõbedamaid ridu eelarves läheb just valguse peale.

Mart: Kusjuures Muse oligi just see “varajane Bond” – ebainimlikult perfektne. Vaatasin, mis toimus heli- ja valguspuldis. Ainus inimene, kes reaalselt tööd tegi, oli videorežissöör. Kõigi teiste meeste töö oli juba ammu ära tehtud ja arvutisse salvestatud. Heli oli paigas, valgus oli paigas – kõik efektid käisid tiksu peale. Meelevaldselt – meenusid ajad, kui bänd pani Mini Disci masinasse ja laulis peale...

Ingo: Moed on muutunud, soengud on muutunud, iluideaalid on muutunud. Esimestes Bondi filmides oli kangelane pärast ägedat taplust kohe taas kaunis ja siledaks kammitud. Seljas laitmatult valge äsjatriigitud särk. Vere ja higi näitamine kuulub tänaste vahendite hulka.

Ingo: Kui suur osa levilaulus on tekstil?

Mart: Klassikaliselt on teksti tähtsus 50 protsenti, teine 50 on meloodia. Aga täna on kolmas oluline mõiste saund. Mõne loo puhul, eriti tantsumuusikas, on saundi ehk helipildi tähtsus absoluutne.

Ingo: Kui oluliseks peate sõnumit “Eesti laulu” valides?

Mart: Saan kommenteerida seda, mida olen ametnikuna viis aastat kõrvalt näinud, kuidas žürii töötab. “Eesti laulu” puhul tuleb sõnadele, meloodiale ja saundile juurde veel üks mõõde. Uhkelt võib seda nimetada kompresseeritud narratiivsuseks – kui efektiivselt suudavad laululooja ja esitaja oma loo ära jutustada kolme minuti raamides. See on suur väljakutse ja meie formaadis väga oluline.

Ingo: Võimalikud meloodiakäigud on vist juba kõik kasutatud nagu Aarne-Thompsoni tüpoloogias maailma muinasjutud.

Mart: Siis tulevadki appi sõnad, saund, rütm, loo ülesehitus ja mis kõik veel. Kui ma nüüd allikaga mööda ei pane, siis muusikatööstuse juhtiva juristi Donald Passmani raamatus oli kirjas hiti valem. Selle loomiseks peab autor tundma muusikaajalugu ning autorikaitseseadust.

Ingo: Eks populaarne meelelahutus sellepärast ongi populaarne, et puudutab võimalikult paljude kuulajate/vaatajate alateadlikke hingekeeli.

Mart: Mis teeb “Eesti laulu” konkursile sobiliku pala valimise eriti keerukaks on just see nõue, et nii meloodia kui sõnad peavad olema uued. Aga tõesti – mis asi on uus meloodia! Hea popmuusika kuulaja jaoks nii töötabki, et “ma olen seda vist kusagil kuulnud”.

Ingo: Nagu laps, kes kümnendat korda unejutuks “Lumivalgekest” või “Punamütsikest” palub, sest juba kuuldud lugu on turvalisem.

Mart: Täpselt. Just sel aastal avastasin end taas kuulamas palju popmuusikat, sest töö juures on muutujaid ja infot nii palju, et siis saab vähemalt muusikas toetuda millelegi kindlale ja ei pea pidevalt üllatustele reageerima. Näiteks Taylor Swifti viimane album “Red” on fantastiline näide heast popist.

Ingo: Millal järgmise moodsa muusika kuulamise seansi teeme?

Mart: Järgmine kord võikski siis vahelduseks midagi kuulata, mitte vaadata ja lasta end kurdistada. Toon äkki jõulude ajal vanematekoju veidi uuema aja räppi: Killer Mike, Death Grips ja Kendrick Lamar.

Ingo Normet

■Lõpetanud 1964. a Tallinna 10. keskkooli ja 1969. a Riikliku Teatrikunsti Instituudi (GITIS) Moskvas

■1969–1991 Pärnu Teatri Endla lavastaja ja peanäitejuht

■1991–1992 “Teleteatri” pearežissöör

■1995–2011 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juhataja, professor

■125 lavastust Eesti ja Soome teatrites ning ETV “Teleteatris”

Mart Normet

■Lõpetanud 1996. a Pärnu 6. keskkooli, 2001. a Tartu ülikoolis ajakirjanduse eriala ja 2004. a Kunstiakadeemias interaktiivse multimeedia magistrantuuri

■Toimetanud ja tootnud kümneid telesaateid produktsioonifirmas Ruut ja ETVs

■ Juhtinud raadiosaateid Pärnu Päikeseraadios, Tartu Raadios ja Raadio 2s

Käbid ja kännud ...on Ekspressi rubriik, kus isad ja pojad, emad ja tütred kõnelevad põlvkondade vahelistest erinevustest.