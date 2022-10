AREENI ARHIIVIST | Eesti disko esimesed ööd

Need Joel Steinfeldti laulu raiutud sõnad käivad Eesti diskoliikumise algaastate kohta. Pilt diskokultuuri sünniaastatest on nii kirju, et täpseid aegu, kohti ja asjaolusid ei mäleta õieti enam keegi. Järgnev polegi seetõttu kõikehõlmav uurimus, vaid lihtsalt käputäis meenutusi.