EKSPRESSI ARHIIVIST | Kert Kesküla mõrva saladus

24.09.2021: Õhtuleht meenutab endist tippkorvpallurit Kert Keskülat, kes 10 aastat tagasi jõhkralt Lasnamäel jõhkralt tapeti. Taasavaldame toonaseid sündmusi kirjeldanud loo, mis ilmus esmakordselt 25. aprillil 2013.

“Palun majanduslikku abi.” Selline lühike teade ilmus 21. septembril 2011. aastal venekeelses tutvumisportaalis mail.ru kella nelja paiku pärastlõunal koolitüdruk Elina Trinki seinale. Oma tutvustuses teatas pikajuukseline brünett, et on 16aastane Lasnamäe mehaanikakooli õpilane. Ise Elina siiski avalikku abipalvet ei teinud, selle kirjutas tema silme all samavanune kooliõde Jevgenia Marudenko.

Esimesel kursusel autotehnika erialal õppivatel sõbrannadel oli raha vaja, et aidata kursusekaaslasel Edgar Nikulinil 200eurost võlga tasuda.

Juba viis minutit hiljem reageeris tüdrukute rahapalvele 29aastane Alfa ja teatas, et saab aidata. Selle nime taga peitus 36aastane endine korvpallur Kert Kesküla. Eduka osaühingu OÜ BAO ohtlikud jäätmed üks omanik ja tegevjuht.

“Kui palju?” uuris Alfa. Jevgenia teatas, et 300 eurot.

“Mis ma vastu saan?” uuris Alfa.

