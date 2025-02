EKSPRESSI ARHIIVIST | Skype´i saladused: pöörane rikastumine, kadunud miljonid, ränk töö, rajud peod

"Mind Skype ei huvita!" teatab miljonär Jaan Tallinn, võtab peast sinised tulnuklikud päikeseprillid ja istub kohvikulauda.

"See on kümme aastat vana tehnoloogia, aga kümme aastat on internetiajastul terve igavik. Teiseks tegelen nüüd palju olulisemate asjadega."

Tallinn on tavaliselt hingega kõige juures, mis ette võtab. Tal on viis last ja Skype oleks nagu kuues. Miks tekitab Eesti rahvuslik uhkus oma loojas sellist tuima ükskõiksust?

Aasta 2000, pöördelised ajad. USAs on lõhkenud tehnoloogiamull. Siinpool ookeani viib Tele2 meelelahutusportaali Everyday.com arendamine kokku fantastilise kuuiku revolutsionääre.

Kuuikus on tehnofanaatikutest koolivennad Jaan Tallinn, Ahti -Heinla ja Priit Kasesalu. Neid on juba nõukogudeajast köitnud -internetieelne arvutivõrk Fidonet. Oma firmas Bluemoon on nad teinud peamiselt arvutimänge. 1989. aastal juba näiteks Eesti esimese välismaale müüdud mängu "Kosmonaut", millega teenisid 5000 dollarit. Ometi on sajandivahetuseks neil näpud põhjas ja Bluemoon pankroti äärel.

Kuuikus on ka Rootsi Tele2s Everyday projekti juhtivad rootslane Niklas Zennström ja taanlane Janus Friis - esimene neist Tele2 palgaline järjekorranumbriga 23, teine töötas end üles ühe Taani operaatori klienditeenindusest. Samuti Everyday arendust Tallinna juhtima palgatud Toivo Annus.

Sellise tiimi kokkusaamine on harukordne vedamine.

