EKSPRESSI ARHIIVIST | Roman Baskiniga arhiivis tuhlamas. Üllatavad seigad Ita Everi elust

Ita elab neljandat aastat üksi ning Roman koos lapselastega ongi tema perekond. Kui panna tähtsuse järjekorda, siis esimesel kohal on siiski teater. Siis tuleb kõik muu. Isegi Roman ei tea, kumb on rohkem Ita kodu – kas see Pärnu mnt 5 asuv vana Draamateater või kodu Mustamäe korrusmajas

Kui me muuseumipäeva lõpetame, on Ita juba tööl. Õhtuse etenduse tarvis on ta alati juba kell 16.30 teatrimajas. Ita garderoobi aken on valge. Kardinad on veidi kõrvale lükatud. On võimatu teada, kas Ita on oma maki käima pannud – see on tema harjumus. Ta kuulab Aretha Franklini, Frank Sinatrat. Ital peab muusika olema, kodus mängib tal kogu aeg Mezzo kanal.