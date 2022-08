EKSPRESSI ARHIIVIST | Kui Mihhail Gorbatšov meil kodus käis

20. veebruaril 1987 vaatas kümmekond ajateenijat Tulas õhtust uudistesaadet „Vremja“, teiste hulgas Peeter Poom, tollal 23aastane Järvamaa poiss. Poisid olid kaheks nädalaks roodust spordilaagrisse saadetud, sest suusavõistlused olid tulemas. Aga õhtune „Vremja“ vaatamine oli ka siin kohustuslik, selle mööndusega, et telekatuppa ei mindud lauldes ja rivisammul nagu polgus.

Mihhalil Gorbatšov oli külaskäigul Eestis. „Vremjas“ näidati, kuidas Gorbatšov Karl Vainoga kätt surus, kuskile mingid lilled asetas, rahvahulkadega perestroikast rääkis – et see on ikka noore põlvkonna heaolu huvides jne.