EKSPRESSI ARHIIVIST | Urmas Sisaski elu ühes päevas. „Energeetiliselt on kesköö mul kõige avatum aeg loometööks.“

Ega ma enne kella kahtteist päeval teki alt välja tulla ei taha. Ja siis, kui tulen, panen kõigepealt paksu mantli selga ja mütsi pähe ja lähen õue ja teen ühe suitsu. Mu noorik seevastu võtab pärast ärkamist väljas dušši, ükskõik mis ilm väljas on. (Me elame Laagris naise vanemate majas ja siin on kõik nagu täitsa maal.)