Kihnu Virve: „Kui mult küsiti, mida ma sünnipäevaks kõige rohkem soovin, siis ma ütlesin, et tervist“

Mark Soosaar Kihnu Virve fenomenist



“Virve on ehtne rahvalaulik. Kui me ei elaks praegu infoühiskonnas ega saaks kõike vajalikku lehtedest, televisioonist ja internetist kätte, siis me peaksime tema laule rahvalauludeks. Kõikidel rahvalauludel on ju kunagi autor olnud. Ja tema “Mere pidu” peetakse sellegipoolest rahvalauluks.



Virve ei tunne nooti, aga ta on sünnilt üdini musikaalne. Tema populaarsus näitab, et ükski tõeline anne ei jää varjule.”

