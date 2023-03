Indrek Toome: „Ma olen õnnelik mees!“

Indrek Toome karjäär on vastuoluline: ta on olnud kompartei ideoloogiasekretär ja iseseisvuva vabariigi peaminister, on harinud steppides uudismaad ja püstitanud Tallinna südamesse pilvelõhkujaid. Teda on vee peal hoidnud üks eestlaslik veendumus: olgu võim milline tahes, elu tahab elamist.