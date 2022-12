EKSPRESSI ARHIIVIST | Hobune teeb maasturile paksus lumes selgelt ära!

Maailmakuulsa „Top Geari“ saatejuht Jeremy Clarkson oli kutsunud Jaan Kaplinski kuskile Norra järve peale jäärajasõitu tegema. Jaan võttis kutse vastu, aga oli autoroolis pehmelt öeldes ettevaatlik ja Jeremy naeris Jaani etteastet nii, et kurgumandlid olid kümne meetri peale näha.

Pärast läks meeste vahel tõsisemaks arvamusvahetuseks. Jaan arvas, et poleks paha, kui säilitataks sellised oskused nagu heinaniitmine, puulõhkumine ja hobusega poes käimine – sest mine tea, mis kriise elu meile toob. Clarkson kiitis Kaplinski mõtteteravust, öeldes, et hobused on tõesti tänuväärsed elukad, eriti kui neid kasvatatakse liimivabrikute tarbeks.