Pikantne seik ajaloost. Eesti piiskopi skandaalne lahutus

Ühel vihmasel oktoobripäeval 1938 koputasid piiskop Hugo Bernhard Rahamäe koduuksele kolm vaimulikku. Nad olid mures nii piiskopi kui ka kiriku käekäigu pärast. “Meil on selge, et sinu hing on hädaohus, mis võib lõppeda katastroofiga. Meie tungiv palve on, et sa oma abielulahutuse asja lõpetad ja kõik sidemed, mis sind köidavad mujal, lahus sinu naisest, radikaalselt purustaksid,” nõudsid hingekarjased.